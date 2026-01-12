Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

emre-mor-icin-kayserispor-ihtimali-masada

Fenerbahçe’DEN EMRE MOR İÇİN SÜRPRİZ İHTİMAL

Fenerbahçe’den ayrılması neredeyse kesinleşen Emre Mor için beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Eğer transfer gerçekleşirse, Emre Mor, futbol kariyerinde daha önce yaşamadığı bir tecrübeyle karşılaşacak. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre Mor’u kadrosunda düşünmüyor.

EMRE MOR KAYSERİSPOR’A ÖNERİLDİ

Deneyimli futbolcu için yeni bir transfer seçeneği belirdi. Daha önce ismi Gençlerbirliği ve Kocaelispor ile anılan Emre Mor’un, bu kez Kayserispor’a teklif edildiği bildiriliyor. Eğer taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, 28 yaşındaki futbolcu, 2006 yılında başlayan kariyerinde bir ilki yaşayarak Türkiye kariyerinde ilk kez İstanbul dışına çıkmış olacak.

