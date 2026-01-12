Fenerbahçe Noa Lang İçin Napoli Ile Görüşmelerde

Fenerbahçe, Napoli’nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için görüşmelere başladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Noa Lang’ı kadrosuna dahil etmek amacıyla Napoli ile görüşmelere girdi. Schira, bu görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfermarkt’tan elde edilen verilere göre, Noa Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirleniyor. Hollandalı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.