Fenerbahçe Noa Lang İçin Napoli Ile Görüşmelerde

fenerbahce-noa-lang-icin-napoli-ile-gorusmelerde

Fenerbahçe, Napoli’nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için görüşmelere başladığı yönünde iddialar ortaya atıldı. İtalyan gazeteci Nicolo Schira’nın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Noa Lang’ı kadrosuna dahil etmek amacıyla Napoli ile görüşmelere girdi. Schira, bu görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Transfermarkt’tan elde edilen verilere göre, Noa Lang’ın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak belirleniyor. Hollandalı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Trump, Grönland'ı almakta kararlı olduğunu belirterek, adanın savunmasını hafife aldı. Danimarka ise bu durumu ciddi bir bunalım olarak değerlendirdi. Avrupa ve NATO'da da kaygılar artıyor.
Gündem

Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

Fenerbahçe ile yollarını ayırması muhtemel olan Emre Mor'un Kayserispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu, futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret edebilir.
Gündem

Fed Başkanı Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Kongre'deki ifadeleri nedeniyle federal savcılarca soruşturuluyor. Powell, Trump yönetiminin faiz politikası baskılarını sürece bağladı.
Gündem

Galatasaray’da Transfer Planları Revize Edildi

Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Galatasaray, transfere erkenden yönelerek özellikle orta sahaya takviyeler yapmayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.