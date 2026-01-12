Beşiktaş Menajer Engeliyle Salih Özcan Transferinde Zorlandı

Salih Özcan transferinde bonservis meselesini aşan Beşiktaş, şimdi de menajer engeliyle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu olarak Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ı kadrosuna katmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözüme kavuşturdu. Ancak, oyuncunun menajerinin tutumları nedeniyle Beşiktaş, büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı.

MENAJER ENGELİ

Borussia Dortmund’da yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Salih Özcan için Beşiktaş da aynı ücret teklifinde bulundu. Fakat, menajerinin olumsuz tavırları, transfer görüşmelerini olumsuz yönde etkiliyor.