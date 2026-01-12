Beşiktaş Menajer Engeliyle Salih Özcan Transferinde Zorlandı

besiktas-menajer-engeliyle-salih-ozcan-transferinde-zorlandi

Salih Özcan transferinde bonservis meselesini aşan Beşiktaş, şimdi de menajer engeliyle karşı karşıya kaldı. Orta saha oyuncusu olarak Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ı kadrosuna katmayı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan bonservis sorununu çözüme kavuşturdu. Ancak, oyuncunun menajerinin tutumları nedeniyle Beşiktaş, büyük bir sıkıntı yaşamaya başladı.

MENAJER ENGELİ

Borussia Dortmund’da yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Salih Özcan için Beşiktaş da aynı ücret teklifinde bulundu. Fakat, menajerinin olumsuz tavırları, transfer görüşmelerini olumsuz yönde etkiliyor.

