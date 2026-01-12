Fed Başkanı Powell Hakkında Ceza Soruşturması Başlatıldı

ABD MERKEZ BANKASI’NA CEZAİ SORUŞTURMA

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell hakkında, yaptığı Kongre açıklamaları nedeniyle federal savcılar tarafından cezai soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bu durumun, Powell’ın haziran ayında Fed’in Washington’daki genel merkezindeki 2,5 milyar dolarlık yenileme projesine dair verdiği ifadelerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Powell, pazar gecesi yayımladığı video mesajında, soruşturmanın teknik bir mesele olmadığını savunarak, bunun Trump yönetiminin faiz politikaları üzerindeki baskılarla ilintili olduğunu dile getirdi.

KONGRE AÇIKLAMALARI VE FAİZ SORUNU

Powell, “Fed’in faiz oranlarını başkanın tercihlerine göre değil, kamu yararını gözeterek belirlemesinin bedeliyle karşı karşıyayız” diyerek, soruşturmanın Fed’in siyasi bağımsızlığına yüklediği tehditlere vurgu yaptı. Powell, “Cezai kovuşturma tehdidi, Federal Rezerv’in faiz oranlarını Başkan’ın (Trump’ın) tercihlerini takip etmek yerine, kamu yararına olacak en iyi değerlendirmeye göre belirlemesinin bir sonucudur” şeklinde devam etti.

ADalet BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD Adalet Bakanlığı Sözcüsü Chad Gilmartin, konu hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Bakanlığın “vergi mükelleflerinin paralarının kötüye kullanımına ilişkin iddiaları öncelikli olarak incelediğini” aktardı. Öte yandan, ABD Başkanı Trump, NBC News’e verdiği röportajda, soruşturmadan haberdar olmadığını belirtti ve Powell’ı hem faiz politikaları hem de Fed binasının yenilenmesi konusundaki tutumu için sert bir dille eleştirdi. Trump, Powell’a yeniden aday göstermeyeceğini daha önce açıklamıştı.

TRUMP’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

Son bir yıl içinde Trump, Powell’a yönelik eleştirilerini artırırken, Fed’in faiz indirimlerine gitmemesi konusunu açıkça hedef almıştı. Geçen yılın ikinci yarısında Fed, faizleri üç kez düşürmüş olsa da, yetkililer bu yıl yeni bir indirim planlanmadığını duyurdu. Powell’a olan baskılar bununla sınırlı kalmadı; Trump, Powell’ı görevden alma tehdidinde de bulunmuştu. Ancak Powell, başkanın kendisini görevden alma yetkisi bulunmadığının altını çizdi.

YENİ BAŞKAN ARAYIŞI

Soruşturmanın, Trump’ın Powell’ın görev süresinin mayıs ayında sona ermesinin ardından Fed’in yeni başkanını belirlemeye hazırlandığı bir dönemde ortaya çıkması dikkat çekiyor. Trump’ın, yeni başkan olarak Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ya da eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı değerlendirdiği iddiaları kamuoyunda gündem oluşturuyor.