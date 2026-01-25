Akaryakıtta Zam Rüzgarı: 10 Günde 5’inci Artış

Akaryakıt fiyatları ardı ardına gelen zamlarla dalgalanıyor. Yüksek döviz kuru sebebiyle uluslararası piyasalardaki küçük değişiklikler bile oto yakıt fiyatlarını etkiliyor. Son on günde gelen zamlarla motorin fiyatları 5 liraya yaklaşmış durumda. Motorin fiyatlarına 15 Ocak’ta 1.08 TL, 17 Ocak’ta 1.60 TL, 20 Ocak’ta 1 TL ve 23 Ocak’ta 1.43 TL zam yapıldı. Bu artışlarla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 57.30 TL, Ankara’da 58.38 TL ve İzmir’de 58.63 TL seviyesine yükseldi.

BENZİN ZAMMI BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarındaki artışın ardından, benzine de 27 Ocak Salı günü 1 lira 11 kuruşluk zam yapılması bekleniyor. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 55.16 TL, İzmir’de 56.36 TL ve Ankara’da 56.07 TL’ye yükselecek.