Fransız Vekil Feraud’dan Türkiye’ye Sert Suriye Çağrısı

Fransız Sosyalist Partili eski belediye başkanı Remi Feraud, Meclis’te yaptığı konuşmada Suriye’nin mevcut durumunu değerlendirdi.

MACRON YÖNETİMİNE SURİYE ÇAĞRISI

Feraud, YPG’ye yönelik operasyonlar bağlamında Fransa’nın “pasif kaldığını” dile getirerek, Macron yönetimini Suriye’ye müdahale etmeye çağırdı. Sözlerine devam eden Feraud, Senato’da Suriye’nin kuzeydoğusundaki duruma ilişkin hükümete yönelttiği soruları hatırlatarak, “Fransa sessizliğini ve eylemsizliğini bozmalı. IŞİD’e karşı ortak mücadelemizin üzerinden 10 yıl geçti, Suriye Kürtlerini terk etmeyelim” ifadelerini kullandı.

ŞARA VE ERDOĞAN’A MÜDAHALE ETMEMİZ LAZIM

Türkiye’nin Suriye politikalarını eleştiren Feraud, “Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk bölge Rojava’nın çökme riskiyle karşı karşıyayız.” dedi. YPG’nin gerilemesini Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiye bağlayan Feraud, “Kürt özerk bölgesi çöktü. Çünkü Donald Trump, Suriye rejimi güçleriyle birlikte bu saldırıyı başlatması için Recep Tayyip Erdoğan’a onay verdi. Şara ve Erdoğan’a müdahale etmemiz lazım” şeklinde konuştu.

YPG’Yİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMAYALIM

Bölgedeki gelişmelere karşı Fransa’nın pasif kalmaması gerektiğini savunan Feraud, Macron yönetimine hitaben, “Bu belirleyici günlerde Suriyeli demokratik güçlerin ve General Mazlum’un yanında yer alalım ve her şeyden önce Suriye Kürtlerini terk etmeyelim.” şeklinde çağrıda bulundu.