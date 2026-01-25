İsrail’den Filistin’e Suni Çim Sevkiyatı Engeli

Filistin Futbol Federasyonu, yaptığı yazılı açıklamada, Çin hükümetinin resmi yardım çerçevesinde Filistin Devleti Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi’ne gönderdiği suni çim sevkiyatının, tüm resmi ve teknik prosedürlerin tamamlanmasına rağmen İsrail tarafından engellendiğini duyurdu.

KARAR FIFA VE OLİMPİYAT İLKELERİNE AYKIRI

Yapılan açıklamada, İsrail’in bu kararının “Filistin spor sektörünü hedef alan doğrudan bir ihlal” olarak nitelendirildiği belirtildi. Sevkiyatın miktarı, yasağın hangi aşamada uygulandığı ve sevkiyatın Çin’den çıkıp çıkmadığına dair detaylı bilgi verilmediği ifade edilirken, prosedürlerin tamamlanmış olmasına rağmen İsrail’in bu kararı aldığı vurgulandı. Ayrıca, engel kararı, “Filistin sporuna yönelik sistematik İsrail ihlallerinin yeni bir halkası, spor altyapısının gelişimini engellemeyi ve özellikle çocuklar ile gençlerin güvenli ortamda spor yapma hakkını hedef alan bir adım” olarak değerlendirildi. Böyle bir kararın, FIFA yönetmelikleri ve Olimpiyat Şartı’nın eşit erişim ilkesine açık bir şekilde aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, FIFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası spor kuruluşlarına, “ihlallerin durdurulması ve sevkiyatın girişine izin verilmesi için somut adımlar atılması” önerildi. Filistin Olimpiyat Komitesi verilerine göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki spor camiasından 949 Filistinli hayatını kaybederken, 289 spor tesisi tamamıyla veya kısmen zarar gördü. Ayrıca, İsrail’in ABD desteğiyle 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yılı aşkın süredir devam eden saldırılarda 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 binden fazla kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, sivil altyapının yüzde 90’ını etkileyen yıkımın yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğu belirtildi.