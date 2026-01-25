Kahramanmaraş’taki Bebeğe Şiddet Davasında Yeni Gelişme

Kahramanmaraş’ta meydana gelen olay, kamuoyunda ciddi bir tepki yarattı. Olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde yaşandı. Sema Bozoklar’ın doğumundan sonra, düşük doğum ağırlığı nedeniyle kızı Deniz Esin kuvözde tedavi altına alındı.

ŞİDDET ANLARI KAMERADA BELGELENDİ

Bebeğe kan alınması sırasında, damar yolu açma görevini üstlenen hemşirenin, yaklaşık 14 dakika boyunca bebeğe şiddet uyguladığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde hemşirenin bebeğin başına vurduğu ve bacağını sıktığı anlar açıkça görüldü. Müdahale anlarında hareketli olan bebeğin bir süre sonra hareketsiz kalması dikkat çekti. Yapılan kontroller sonrasında bebeğin bacağının kırıldığı belirlendi ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayın şiddet içerdiği ortaya çıkarıldı.

AİLEYE ENGELLİ OLDUĞU SÖYLENEREK TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu bilgisiyle teslim edildi. Aile, şiddet vakasından habersiz olarak kızlarını evlerine götürdü. Olayın ardından hemşirenin görevine son verildi ve ‘kasten yaralama’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin’in 3 yaşına gelmesiyle birlikte aile, beklenmedik bir durumla karşılaştı. e-Devlet üzerinden aldıkları dava gününe ait mesajla, kızlarının hemşire tarafından uygulanan şiddet sonucu engelli kaldığını öğrendiler.

POLİSE TESLİM OLDU

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021 yılında henüz 5 günlük olan D.E.B’ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklu yargılamasına karar verilen hemşire Hazel D.B, Dinar ilçe merkezinde bir polis karakoluna giderek kendini teslim etti. Emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi’nde 26 Mayıs 2021’de bir bebeğe şiddet uygulandığı iddialarıyla başlatılan adli süreç devam ediyor. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmanın ardından hemşire Hazel D.B. hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açılmış ve 23 Ocak’ta düzenlenen duruşmada sanığın tutuklu yargılanmasına hükmedilmiştir.