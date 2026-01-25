Aksaray’da Bıçakçı Dükkanına Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Aksaray’da dün gece, Minarecik Mahallesi 559 sokakta bulunan bir dükkanı hedef alan üç kişi, camı kırarak vitrindeki bıçakları çaldı.

BİÇAK HIRSIZLOĞU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Sabah iş yerini açmak isteyen Barış I. (50), dükkanının camının kırık olduğunu ve bıçakların çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu acil çağrı merkezine bildirerek yardım talep etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, hırsızlık olayını araştırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASI İZLENİMİ İLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, yaptığı incelemeler ve kamera takibinin ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin tespitini sağladı. Kent Güvenlik Sistemi’nin izlenimi neticesinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları aracılığıyla, şüphelilerin kimlikleri ve ikametleri belirlendi.

ÜÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekipleri, yapılan 3 ayrı operasyonla yaşları 18’den küçük olan 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Çocuklar, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.