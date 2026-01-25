Aksaray’da Bıçakçı Dükkanına Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

aksaray-da-bicakci-dukkanina-hirsizlik-yapan-3-supheli-yakalandi

Aksaray’da dün gece, Minarecik Mahallesi 559 sokakta bulunan bir dükkanı hedef alan üç kişi, camı kırarak vitrindeki bıçakları çaldı.

BİÇAK HIRSIZLOĞU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Sabah iş yerini açmak isteyen Barış I. (50), dükkanının camının kırık olduğunu ve bıçakların çalındığını fark etti. Bunun üzerine durumu acil çağrı merkezine bildirerek yardım talep etti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, hırsızlık olayını araştırmaya başladı.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASI İZLENİMİ İLE KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, yaptığı incelemeler ve kamera takibinin ardından hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin tespitini sağladı. Kent Güvenlik Sistemi’nin izlenimi neticesinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları aracılığıyla, şüphelilerin kimlikleri ve ikametleri belirlendi.

ÜÇ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Asayiş ekipleri, yapılan 3 ayrı operasyonla yaşları 18’den küçük olan 3 çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Çocuklar, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kahramanmaraş’taki Bebeğe Şiddet Davasında Yeni Gelişme

Kahramanmaraş'taki bir hastanede bebeğe şiddet uyguladığı iddia edilen hemşire, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim oldu. Hakkında tutuklama kararı bulunuyordu.
Gündem

Bayrampaşa Belediyesinde Yolsuzluk Soruşturmasında 8 Tutuklama

İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne dair yolsuzluk soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 8'i mahkemece tutuklandı.
Gündem

Turgutlu’daki Bebek Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 28 yaşındaki anne, 3 aylık kızının hareketsiz yattığını fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölümün nedeni araştırılıyor.
Gündem

NATO’dan Rusya’ya Karşı Çok Katmanlı Savunma Planı

NATO, Rusya'dan gelen tehditlere karşı doğu kanadını güçlendirecek çok katmanlı bir savunma sistemi kurma hedefinde. Sistem, teknik engeller ve sensörler içeriyor.
Gündem

Kayıp Kız Kardeşi Ulaşan Ayten Tuncer’in Acı Hikayesi

Hatay'daki depremde kaybolan kardeşinin cenazesine ulaşan Ayten Tuncer, "Kardeşim, kayıp yakınlarına umut kaynağı olsun" şeklinde duygularını ifade etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.