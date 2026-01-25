Ayn İsa’da YPG Tünelleri Ve Askeri Yapılar Belirlendi

Suriye ORDUSU OPERASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarla geçen hafta kontrol altına aldığı bölgelerde arama-tarama çalışmaları ile bomba imha işlemlerini sürdürüyor. Rakka’nın çevresinde gerçekleştirilen bu faaliyetler, bölgedeki güvenlik durumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

YPG’YE AİT TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI

Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa beldesinde, terör örgütü YPG’nin sivil yerleşim alanlarında kazdığı tüneller görüntülendi. Bu tünellerde kurulan askeri hastane ve çeşitli yerleşim alanları, örgütün gizli yapılanmasının boyutlarını gözler önüne seriyor.

İLETİŞİM AĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Ayn İsa’da örgütün, bir evin avlusunda açtığı tünellerden 11 farklı noktaya çıkış yaptığı görülüyor. Terör örgütü üyelerinin iletişim kurmak için sabit hat telefonları kullandığı belirlenirken, yapımında kullanılan tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu anlaşılıyor.