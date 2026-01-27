Akaryakıtta Zam Sonrası Fiyatlar Yükseldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, güncel akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 11 kuruşluk zam, dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Bu artış sonrası, benzinin litre fiyatı İstanbul’da 55 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 56 lirayı geçti.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatları 55.03 TL, motorin 57.16 TL ve LPG 28.69 TL olarak belirlenmiştir.

ANKARA VE İZMİR FİYATLARI

Ankara’da benzinin litre fiyatı 56.11 TL, motorinin 58.44 TL ve LPG’nin 29.17 TL olarak belirlendiği görülüyor.

İzmir’de ise benzin 56.39 TL, motorin 58.69 TL ve LPG 29.09 TL fiyatlandırmalarıyla dikkat çekiyor.