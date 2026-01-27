Akaryakıtta Zam Sonrası Fiyatlar Yükseldi

akaryakitta-zam-sonrasi-fiyatlar-yukseldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar, güncel akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 11 kuruşluk zam, dün gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Bu artış sonrası, benzinin litre fiyatı İstanbul’da 55 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 56 lirayı geçti.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 55.21 TL

Motorin: 57.34 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin fiyatları 55.03 TL, motorin 57.16 TL ve LPG 28.69 TL olarak belirlenmiştir.

ANKARA VE İZMİR FİYATLARI

Ankara’da benzinin litre fiyatı 56.11 TL, motorinin 58.44 TL ve LPG’nin 29.17 TL olarak belirlendiği görülüyor.

İzmir’de ise benzin 56.39 TL, motorin 58.69 TL ve LPG 29.09 TL fiyatlandırmalarıyla dikkat çekiyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kentsel Dönüşümde Kiracılara Çifte Tazminat Fırsatı

Kentsel dönüşüm sürecinde kiracılar için yargıdan önemli bir karar çıktı; ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşındı.
Gündem

Al Nassr Başkanı’nın Fenerbahçe Yıldızları Hakkındaki Açıklamaları

Al Nassr Başkanı, Fenerbahçe'ye geçen Talisca ve Jhon Duran ile ilgili sert eleştirilerde bulundu; Duran'ın transferine 'Bayram ettik' ifadesiyle tepki gösterdi.
Gündem

Bertone Efsanesi Modern Tasarımla Yeniden Hayat Buldu

İtalyan tasarım firması Bertone, 1969'un ikonik modeline atıfla 475 beygir gücündeki yeni Runabout'ı sınırlı üretim ile duyurdu.
Gündem

Altın Fiyatlarında Rekor Dalgaları Devam Ediyor

Altın fiyatları küresel ve yerel piyasalarda merakla takip ediliyor. Bugün gram altın 7.070 TL, Kapalıçarşı’da ise fiziki satış fiyatı 7.320 TL seviyesine ulaştı.
Gündem

Kanada’da Şiddetli Kar Fırtınası Etkili Oldu

Toronto'da meydana gelen kar yağışı, gündelik yaşamı olumsuz yönde etkileyerek, ulaşımda aksamalara ve çeşitli zorluklara yol açtı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.