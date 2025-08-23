Gündem

Akçadağ’da Çarpışma: 4 Ölü, 2 Yaralı

KAZA SONUCUNDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Alınan bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil ile 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç, Bayramuşağı mevkisinde çarpıştı. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yapılan ilk tespitlere göre 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise ambulanslarla hastaneye taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

