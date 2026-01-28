Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Alevlere Teslim Oldu

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu üzerindeki Toprakkale-Osmaniye Batı gişeleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki minibüsten dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek içinde bulunan tarım işçilerini güvenli bir şekilde tahliye etti.

SAVCILIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbarın yapılmasının ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla birlikte meydana gelen müdahale sırasında minibüste patlama gerçekleşti. Kısa süreli panik yaratan bu patlamanın ardından ekipler, yangını hızla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

YARALANMA OLMAZKEN HASAR BÜYÜK

Olayın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, minibüste büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından bölgedeki trafik akışının normale dönmesi için yetkililer çalışmalarına devam ediyor.