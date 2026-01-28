Fayans Kabarmasıyla Ev Boşaltıldı İncelemer Başladı

fayans-kabarmasiyla-ev-bosaltildi-incelemer-basladi

Olay, İzmit’in Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, son günlerde evde çatlakların oluştuğu, zemin kısmında çökme ve tabanda hareketlenmeler gözlemlendi. Fayansların kabarmasıyla durumun farkına varıldı. Bölgeye çağrılan arama ve kurtarma ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede binanın riskli olabileceği belirtilerek, can güvenliği açısından evin tedbiren boşaltıldığı ifade edildi. Olayla ilgili teknik incelemeler halen devam ediyor.

YAŞANAN PANİK

Ev sahibi Oktay Arslan, yaşadıklarını paylaştı: “Evde çatlaklar oluşmaya başladı, ayağımızı bastığımız yer çökmeye başladı, her yer oynuyordu. Fayanslar kabardı. Önceden buralarda havuz vardı. Sular oraya doğru gidiyor. Büyük ihtimalle tünel boşaldı, zemin kayma yaptı. Bahçede yaklaşık 20 metre boyunca bir çukur oluştu. Zamanında oraya çekyat, soba, buzdolabı gibi eşyalar doldurmuştuk. Bir yağmur akşamında bahçe komple aşağıya indi, bahçe duvarı çöktü. Şükür ki yaralanan olmadı, ev tedbiren tahliye edildi.”

TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yetkililer, bölgede kapsamlı bir jeolojik ve yapısal inceleme yapılacağını belirtti. Ev ile ilgili nihai kararın, teknik rapor sonucunda verileceği bildirildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, incelemeler tamamlanana kadar yapının girişine izin verilmeyeceği öğrenildi.

