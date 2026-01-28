Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

UŞAK’TA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile mücadele amacıyla il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda toplamda 5 bin 294 adet sentetik ecza ele geçirildi.

GÖZALTI SAYISI 6 OLDU

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.