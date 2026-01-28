Konya’da Otomobil Minibüs ile Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, A.S. tarafından kullanılan 42 H 2458 plaka numaralı otomobil, Huğlu Mahallesi girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönde seyir halindeki R.Ç. yönetimindeki 42 BCJ 773 plaka numaralı yolcu minibüsüyle çarpıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde kaza mahalline yönlendirildi.

KAZA MAHALLİNDE ÜZGÜN GÖRÜNTÜLER

Olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, otomobilde yolcu durumda bulunan Mehmet Sarıç’ın (76) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü A.S., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada yapılan müdahalenin ardından, Konya’ya sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİREN BİREYİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yolcu minibüsündeki sürücü ve yolcular ise kazayı herhangi bir yaralanma olmaksızın atlattı. Olayla ilgili olarak başlatılan tahkikat devam ediyor.

