Akdeniz’de Yangın Patlama Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki yağlı tohum işleme ve biyodizel üretimi gerçekleştiren tesisin yakıt tankında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgedeki ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde müdahaleye başladı. Mersin Valiliği, yangında bir kişinin yaşamını yitirdiğini ve iki kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

DÖRT SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, yaklaşık 4 saat süren etkin müdahelenin ardından köpükle boğma yöntemi kullanılarak söndürüldü. Ekipler, alevlerin yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın esnasında tankın üzerinde bulunan işçi Süleyman Güner (47), 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Diğer bir işçi Ömer Faruk Doğan (30) ise yangın sırasında elinden yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Güner ve Doğan’ı hastaneye kaldırdı; ancak Güner kurtarılamadı.

Süleyman Güner’in cenazesi, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Süleyman Güner’in (47) hayatını kaybetmesine neden olan tanktaki patlama anına dair güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde, tankın patladığı ve Güner’in savrularak düştüğü anlar yer aldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mersin’in Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan bir dolum tesisindeki yakıt tankında çıkan yangına; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı ekipler ve sağlık ekipleri müdahale etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, sahada toplam 39 aracın görev yaptığını belirten Bakanlık, “Adana ve Niğde illerimizden sevk edilen köpük kulelerinin de desteğiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Yakın çevredeki diğer yakıt tanklarında olumsuz bir durum yaşanmamış, gerekli güvenlik önlemleri üzerine alınmıştır. Olayda vefat eden Süleyman Güner’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.” şeklinde bilgilendirdi.