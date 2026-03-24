Merkez Bankalarının Artan Altın Alımları Bekleniyor

Dünya Altın Konseyi (WGC), merkez bankalarının dolarsızlaşma eğilimleri ve artan jeopolitik risklere karşı korunmak amacıyla 2026 yılı içinde altın alımlarını artıracağı öngörüsünde bulundu. Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte altına olan talebin yeniden yükseldiği ifade ediliyor.

ALTIN ALIMLARINDA YENİ TREND

WGC yetkilisi Shaokai Fan, Reuters’a yaptığı açıklamada, son dönemlerde Guatemala, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerin uzun bir aradan sonra ya da ilk kez altın alımına yöneldiğini belirtti. Fan, uzun süre piyasada aktif olmayan merkez bankalarının yeniden altın piyasasına yönelmesinin dikkat çekici bir trend olduğunu vurguladı.

MERCİ KAYNAKLARDAN ALTIN ALIMI

Fan, bu eğilimin 2026 yılı boyunca devam edebileceğini ve bazı merkez bankalarının yerel küçük ölçekli üreticilerden altın alarak yerli sektörleri desteklemeyi ve kayıt dışı üretimi azaltmayı hedeflediklerini dile getirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Diğer yandan, altın fiyatlarında son dönemlerde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Ons altın bu ay 1.000 doların üzerinde değer kaybederek yaklaşık 4.340 dolar seviyelerine geriledi. Dünya Altın Konseyi, bu düşüşün marj tamamlama çağrılarının etkisiyle gerçekleştiğini bildirdi. Küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının stratejileri, önümüzdeki süreçte altın piyasasının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek.