Noa Lang’ın Sakatlık Şoku Galatasaray’ı Üzdü

GALATASARAY UEFA’DA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçında Liverpool’a konuk oldu. Sarı-kırmızı ekip, Anfield’da gerçekleştirilen mücadelede 4-0’lık ağır bir yenilgi alarak turnuvaya veda etti. Devler Ligi’nden elenmenin yanı sıra, takımda meydana gelen sakatlıklar da moral kaybına yol açtı.

SAKATLIK ŞOKU

İkinci yarıda maça dahil olan Noa Lang, son dakikalarda reklam panolarına çarparak parmağında ciddi bir yaralanma yaşadı. Bu talihsiz olay sonrası Lang, oyundan sedyeyle çıkarılarak hastaneye götürüldü. Sakatlık durumu, Galatasaray’ın zorlu mücadeleden çıkan kötü sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.