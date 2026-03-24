Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Soruşturma Gelişmeleri

ÜMRANİYE’DE CİNAYET DEHŞETİ

Ümraniye’de Kars36 Spor’un futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’nın (21), rapçi Vahap Canbay ile şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak amacıyla gittiği ortamda, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşanıyor.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Cinayetin aydınlatılması için harekete geçen güvenlik güçleri, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu’nun da bulunduğu toplamda 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve türkücü İzzet Yıldızhan da bulunuyor. Emniyetteki işlemlerin ardından, Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer şüpheliler sabah saatlerinde Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ve diğer 6 şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Ancak gözaltına alınan Bilal Kadayıfçıoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYLIK GELİRİNİ VE İLİŞKİSİNİ AÇIKLADI

Aleyna Kalaycıoğlu, emniyetteki ifadesinde cinayet anını anlattı. Kendisine yöneltilen aylık geliri hakkında “Geçimimi şarkıcılıkla sağlıyorum. Aylık gelirim 250 bin TL” şeklinde cevap verdi. İfadesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise, katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile olan ilişkisini annesinin başlattığı konusunda yaptığı açıklama oldu. Kalaycıoğlu, “Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem vesile oldu. Annem, ailenin düzgün bir aile olduğunu ve Alaattin’in bana ilgisi olduğunu söyledi. Biz de Alaattin ile tanışarak konuşmaya başladık. Alaattin ile tanışmadan iki hafta önce Vahap’tan ayrılmıştım. Alaattin’in bildiğim kadarıyla armatörlük yaptığını biliyorum. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Kendisine karşı olumlu bir izlenimim oldu. Bana saygılı davranıyordu” ifadelerini kullandı.