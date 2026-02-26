Akın Gürlek Avukatlara Yönelik Düzenlemeleri Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, avukatlara yönelik yeni düzenleme çalışmasının detaylarını paylaşarak, avukatların bazı durumlarda kurye olarak kullanıldığını ve cezaevinde itirafçı olabilen kişilerin ziyaretlerinin bu durumu etkilediğini ifade etti.

ÖZGÜRLÜK VE HUKUK GÜVENLİĞİ ARASINDAKİ AYRIM

Gürlek, açıklamalarında infaz kanununa atıfta bulunarak, “Bizim infaz kanunumuz var. Orada zaten bir düzenleme var. 59. maddede. Terör suçları bakımında eğer bir avukat kuryelik yapmışsa… Yani örgütün propagandasını yapmışsa, dışarıya bilgi vermişse ya da örgüt konusunda talimatları iletmişse, mahkeme kararıyla görüş kısıtlanabilir, kaldırılabilir. Burada özgürlük ve hukuk güvenliği konusunda bir ayrım var.” dedi.

AVUKAT ZİYARETLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Adnan Oktar suç örgütü liderinin bir ayda 292 avukat tarafından ziyaret edilmesine dikkat çeken Gürlek, “Neden bu kadar avukat ziyarete gidiyor? Çünkü avukatlar kurye olarak kullanılıyor.” ifadesini kullandı. Bakan, itirafçıların korunması için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

AVUKATLARIN GÖREVİ

İtirafçıların ardından bazı avukatların tekliflerde bulunduğunu da belirten Gürlek, “İtirafçı oldu, sonrasında 3 günde 52 tane avukat ziyaret etti. ‘Sana şunu verelim, bunu verelim’ diye tekliflerin geldiğini açıkladı. Bu şahıs dışarı çıktı ve kendisine gelen avukatları anlattı. Biz tamamen bunlarla ilgili düzenleme yapmayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞ SINIRLAMASI UYGULANACAK

Bakan Gürlek, avukatların tutuklu veya hükümlüyle görüşmelerine sınırlama getireceklerini açıkladı. Çalışkan avukatları takdir ettiğini belirten Gürlek, “Hakkıyla emeğiyle çalışan bütün avukatlarımızı tebrik ediyorum. Avukatlarımızın zorluklarını da biliyorum. Biz aynı ailenin mensubuyuz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.