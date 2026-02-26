Akın Gürlek: Çocukları Suç Örgütleri Kullanıyor

Son günlerde çocukların çeşitli suçlarla ilişkilendirilmesi dikkat çekiyor. Çocuk yaşta bireylerin suç işleme oranlarının yükselmesi üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek bir değerlendirmede bulundu.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK KAVRAMI DEĞİŞMELİ

Bakan Gürlek, NTV ekranlarında gerçekleştirdiği canlı yayında şunları ifade etti: “Bir çocuk neden suça bulaşır, neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocuk cezanın tamamını yatacak. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız.”

ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Ayrıca, çocukların genel ahlaklarının korunmasının önemine değinen Bakan Gürlek, “Sosyal medyada genel ahlakı bozan çocukları cinsiyetsizliğe sevk eden şahıslar türedi. Bunlarla da mücadele edeceğiz. Çocuklarımızın geleceği bize emanet. Genel ahlakı bozan sosyal medyada yayınlar yapan sapkın akımlara teşvik edenlerle de mücadele edeceğiz. Bunları 12. Yargı Paketi’nde getirmeyi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.