Akın Gürlek’in Yasa Dışı Bahisle Mücadele Talimatı

Adalet Bakanlığı, 81 ildeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı’na yasa dışı bahisle mücadele için resmi bir yazı gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni bir süreci başlattığı belirtildi.

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen talimatta; 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına dair yürütülen soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözülmesi ile kolluk ve adli birimler arasında iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandığı vurgulandı. Bu bağlamda her ağır ceza merkezinde bilişim suçları enkazında görevli cumhuriyet savcılarının katılımıyla emniyet ve jandarma birimleriyle en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması talimatı verildi. İlk toplantının bir ay içinde yapılması da istendi.

PARA TRAFİĞİ MASADA

Toplantılarda, dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama süreçleri, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları gibi konuların yanı sıra istinaf ve temyiz kararları ile kurumlar arası bilgi paylaşımının detaylı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi. Toplantı sonrasında elde edilen sonuçların raporlanarak Adalet Bakanlığı’na bildirilmesi zorunluluğu da belirtildi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakanlık kaynakları, yurt dışı merkezli bahis siteleri, kiralanan banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Yasa dışı bahis operasyonlarına dair NTV’de açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek; yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplum için ciddi bir problem olduğunu belirtti. “BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM” diyen Gürlek, bu konuda birçok kişi tarafından oynandığını vurguladı. Yurt dışında faaliyet gösteren bahis sitelerinin, başlangıçta öğrenci hesaplarını kullandığını ve bunları kiraladığını ifade etti. Ayrıca, yasa dışı bahis sistemlerinde mutlaka paranın sisteme girebilmesi için bir yöntem olduğunu, bu paranın Türkiye’ye geldiğinde kara para olarak kabul edildiğini belirtti. Vergi muafiyeti olduğunu da ekleyen Gürlek, yasa dışı bahisle mücadelenin çok yönlü bir yaklaşım gerektirdiğini belirtti. “Cezaların az olduğunu gördük. Bataklığı kurutmamız lazım. Yasa dışı bahis kolay para tuzağı. Futbolun temiz olması lazım. Bütün futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama başlıyor.” sözleriyle hukukun gerekliliğine dikkat çekti.