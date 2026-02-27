Kentsel Dönüşümde Yeni Destek Düzenlemesi İle Süre Uzadı

İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRAN KAMPANYA BAŞLADI

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe giren Yarısı Bizden Kampanyası ile vatandaşların evlerini yeniden inşa etmeleri için toplamda 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor. Bu destek paketi, 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL tahliye desteğinden oluşuyor. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile, kampanyanın 31 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği belirtildi. Ayrıca, Kampanya ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve bu düzenleme çerçevesinde riskli yapıların daha geniş kapsamda destek alması sağlandı.

KAMPANYA İLE İSTANBULLULARIN BEKLENTİLERİ GERÇEKLEŞİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yarısı Bizden kampanyamızla ilgili İstanbulluların uzun süredir beklediği bir adımı hayata geçirdik. Hazırladığımız genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre; 31 Aralık’a kadar ev ve iş yerini riskli yapı ilan ettiren tüm vatandaşlarımız kampanyadan faydalanabilecek. 2025 ve 2026 yılında riskli ilan edilen yapıların tamamı kampanya kapsamına alınacak” ifadelerini kullandı.

RİSKLİ YAPILAR KAMPANYA KAPSAMINA ALINDI

Resmi Gazete’de yaptığı değişiklikle, ev ve iş yerini yenilemek isteyen vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan yararlanmasının önünü açtı. Bu sayede, 2025 ve 2026 yıllarında ilan edilen riskli yapılar da Yarısı Bizden Kampanyası’ndan faydalanabilecek.

YENİ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ VE FİNANSMAN FIRSATLARI

Kampanya kapsamındaki bina bazlı dönüşüm desteği çerçevesinde, her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Bakanlık tarafından sunulan bu destekle, vatandaşlar evlerini yüklenici firmalar aracılığıyla yeniden inşa ettiriyor. İş yerleri için de 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği verilerek, iş yerlerinin yeniden inşası destekleniyor. Ayrıca, alan bazlı büyük dönüşümler için TOKİ veya Emlak Konut inşaatları devreye giriyor; bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin TL hibe desteği ve 125 bin TL taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülürken, kalan borç uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.