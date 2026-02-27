Edis Görgülü Hakkında Uyuşturucu Soruşturması Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Soruşturmalar, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştıracak malzeme sağlamak”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “fuhşa teşvik ve aracılık etmek” suçları üzerine odaklanıyor. Son olarak, hakkında yakalama kararı çıkarılan ama yurt dışında olduğu bilinen ünlü şarkıcı Edis Görgülü, havaalanında gözaltına alındı.

ŞARKICI ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Edis Görgülü, hakkında çıkarılan yakalama kararıyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI SÜRECİ

Uyuşturucu ile ilgili operasyonlarda gözaltına alınan ünlü isimler önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na götürülen bu kişiler, daha sonra savcıya ifade vermek üzere adliyeye sevk ediliyor. Burada savcılığa yapılan talep doğrultusunda, kişiler ya serbest bırakılıyor ya da mahkemeye çıkartılıyor.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren birçok operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu birçok kişi ifade vermek ve uyuşturucu tahlili için kan ve saç örneği verdi. Bu soruşturma neticesinde toplamda 26 kişi tutuklandı. Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklu eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerine dayanarak başvuru yapma talebinde bulundu. Ayrıca, sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.