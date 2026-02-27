Larkin İle Kutluay Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

İbrahim Kutluay, katıldığı bir programda Beşiktaş maçının ikinci yarısında Pablo Laso’nun Shane Larkin’i oyuna almak istediğini, ancak Larkin’in maça girmeyi reddettiğini iddia etti. Larkin ise sosyal medya üzerinden bu açıklamaya sert bir yanıt vererek, “Ve işte bu yüzden kupada kadroda olmamalıydım. Çünkü oynamak için yeterince sağlıklı değilim ve takım için orada olmaya çalışmam, oynamak istemediğim şeklinde yanlış anlaşılabiliyor. Şu anda, tıklanma ve ilgi çekmek için benim adımı söylemeyi seven iki palyaço var. Gerçekte ne olduğunu bilmeden konuşup duruyorlar. Eğer biri benim karakterimi ve yıllar boyunca oynamak için neler yaşadığımı gerçekten biliyorsa, o zaman beni gerçeklere göre yargılayabilir. Eğer birinin bir şey bilmesi gerekiyorsa, o da benim takımımdır… ve biz durumun gerçeğini biliyoruz. Sözlerle gündemde kalmaya çalışan 2 kişi bunu asla bilemez. Karakterime yönelik saldırılara asla izin vermem. Kulübüme ve Türk basketboluna her şeyimi verdim. Yıllarca sakatlıklarla oynadım ve bedenimi tehlikeye attım. Buna karşı söylenen her şey sadece dikkat çekmek veya tepki almak içindir,” ifadelerini kullandı.

KAPTANLIK NORMLARIMA GÖRE, BU DAVRANIŞ YANLIŞ

İbrahim Kutluay, Larkin’in yanıtına karşılık olarak katıldığı bir programda, “Biraz sosyal medyada zaman harcayacağına, orada geçireceği zamanı takım arkadaşlarına ve fedakârlık yapan takımına harcasa daha iyi olur sanki. Ben zaten söylediğimin arkasındayım. Türkiye Kupası en önemli hedef. Takımın da sana ihtiyacı var. Takım 15 sayı geriden gelmiş. 5 dakika, 8 dakika takımdaki diğer oyuncuları dinlendirip sahaya girip dikkati üzerine çeksen, belki takım kupadan elenmeyecek. Ama oynamak istememek bana göre bir kaptana yakışmayacak bir davranış biçimi. Ben bunu dile getirdim. Oyunculuk karakterinden bahsettim. Çünkü benim kaptanlık normlarımda böyle bir şey yok. Takımın ihtiyacı olduğu her anda, orada kendini nasıl hissettiğinin bir önemi yok; takımın oradaki durumu önemli. Ben onu söyledim,” dedi.

SORUMLULUK ALIP KAPTANLIK YAPMAK GEREKİR

Kutluay, “Larkin’i tanımıyorum. Yani karakteri nasıl iyi mi kötü mü bilmem. Bilmediğim kişi hakkında da yorum yapmam zaten. Ben oyunculuk karakterinden bahsettim. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Beni de ilgilendirmez yani. Ben kaptanlıktan bahsediyorum. Benim söylemek istediğim yani bir takım kaptanı şartlar ne olursa olsun kadroya çıkmışsan, sağlıklıysan orada oynayacak durumdasın demektir. O gün sorumluluğu da alıp geminin başına geçmen gerekir. Benim görüşüm bu. Gece oradan mesaj atmak yerine takıma nasıl katkı sağlayacağını düşünmek bir kaptan için daha doğrudur,” şeklinde belirtti.

SAHA İÇERİSİNDEN DEĞERLENDİRİYORUM

Kutluay, “Ben sahadaki fayda maliyet kısmına bakarım. Benim işim zaten yorum yapmak. Beni saha dışında kim ne yapmış, ne etmiş ilgilendirmez. Saha içerisindeki performansına bakıyorum. Ona göre eleştiriyorum, ona göre de övdüğümüz zamanlar oluyor,” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.