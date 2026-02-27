Mahkeme Gürsel Tekin’in Göreve Devamına Karar Verdi

CHP’NİN İSTANBUL İL KONGRESİ DAVASINDA YENİ GELİŞME

CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik olarak açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme heyeti, İstanbul İl Başkanlığı’na atanmış olan Gürsel Tekin ve yönetiminin görevine devam etmesine hükmetti. Dava süreci, 15 Mayıs tarihine ertelendi.

BİR UNUTULMAZ OLAY

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Bu doğrultuda, İstanbul İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına karar verilmiş ve Gürsel Tekin bu göreve getirilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK AYM’YE BAŞVURDU

39. Olağan İstanbul Kongresi ile yeniden il başkanı seçilen Özgür Çelik, mahkemenin kararını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşımıştı. Çelik’in sunduğu dilekçede, delegelerin iradesinin yok sayıldığı ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkının engellendiği iddialarına yer verilmişti.