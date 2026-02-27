Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde Son 16’da

samsunspor-uefa-konferans-ligi-nde-son-16-da

Samsunspor İleri Gidiyor

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’yı 4-0’lık skorla mağlup ederek tarihinde bir ilke imza attı ve son 16 turuna yükseldi. Kura çekiminin bugün saat 16.00’da yapılması bekleniyor.

MUHTEMEL RAKİPLER

Samsunspor’un bir sonraki rakibi, KF Shkendija’yı eleyerek adını son 16 turuna yazdırmasının ardından Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Shakhtar Donetsk veya İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Eğer Turan’ın takımı, Samsunspor ile eşleşirse, Türk futbolunun uluslararası arenada karşı karşıya geleceği bir maç yaşanacak.

DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ’LA KARŞILAŞTI

Arda Turan, geçmişte Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile karşılaşmış ve öğrencileri, siyah-beyazlı ekip karşısında 2-0 ve 4-2’lik skorlarla bu eşleşmeden galip ayrılarak tur atlamıştı. Son 16 turunun ilk maçları 12 Mart’ta, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart’ta gerçekleştirilecek.

