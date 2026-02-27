Akın Gürlek Yasa Dışı Bahis İçin Talimat Verdi

akin-gurlek-yasa-disi-bahis-icin-talimat-verdi

Adalet Bakanlığı, 81 ildeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı’na yasa dışı bahisle mücadele amacıyla resmi bir yazı gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yasa dışı bahis ve sanal kumaramla mücadelenin yeni bir dönemini başlattığı duyuruldu.

6 AYDA BİR ZORUNLU TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” doğrultusunda gönderilen talimatta; yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamada yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi ile kolluk ve adli birimler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı. Bu çerçevede, her ağır ceza merkezinde bilişim suçlarıyla görevli cumhuriyet savcılarının katılımıyla emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” yapılması istendi. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

PATIKLANMIŞ YOLLA MÜCADELE

Toplantılarda dijital materyallerin incelenmesi, delil toplama yolları, malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları, istinaf ve temyiz kararlarının yanı sıra kurumlar arası bilgi paylaşımı gibi konuların masaya yatırılacağı belirtildi. Toplantı tutanaklarının ise rapor halinde Adalet Bakanlığı’na gönderilmesi zorunlu hale getirildi.

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bakanlık kaynakları, yurtdışında bulunan bahis siteleri, kiralanan banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE

Yasa dışı bahis operasyonları hakkında bilgi veren Bakan Gürlek; yasa dışı bahis, sanal kumar ve şikenin toplumun önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti. “Bataklığı kurutmamız lazım” diyen Gürlek, “Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışındaki bahis siteleri ilk başta öğrenci hesaplarını kullanmaya başladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var; mutlaka paranın sisteme girebileceği bir yol olması gerekiyor. Bu para Türkiye’ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil.” şeklinde açıklama yaptı. Yasa dışı bahsin birçok alanda mücadele gerektirdiğine dikkat çeken Gürlek, “Cezaların az olduğunu görüyoruz. Yasa dışı bahis, kolay para tuzağıdır. Futbolun temiz olması gerekiyor. Tüm futbol maçları inceleniyor. Mahkemeler iddianameleri kabul etti, yargılama süreci başlıyor.” ifadelerini kullandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Larkin İle Kutluay Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

Shane Larkin’in Beşiktaş karşısındaki Türkiye Kupası'nda oynamak istemediğiyle ilgili açıklamalara İbrahim Kutluay'dan tepki geldi. Tartışmalar devam ediyor.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Yeni Destek Düzenlemesi İle Süre Uzadı

İstanbul'da, 2026 yılına kadar sürecek Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi uzatıldı. Aralık sonuna kadar riskli yapı tespit edenler faydalanabilecek. Belgelerin alınması şart.
Gündem

Edis Görgülü Hakkında Uyuşturucu Soruşturması Devam Ediyor

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, polis tarafından gözaltına alındı.
Gündem

Mahkeme Gürsel Tekin’in Göreve Devamına Karar Verdi

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptal davası 15 Mayıs 2026'ya ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve ekibinin görevine devam etmesine onay verdi.
Gündem

Akın Gürlek’in Yasa Dışı Bahisle Mücadele Talimatı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ildeki 171 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığı'na yasa dışı bahisle mücadele için talimat yazısı göndermiştir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.