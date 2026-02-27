Yaren Leylek 15. Yılda Adem Amca ile Buluştu

yaren-leylek-15-yilda-adem-amca-ile-bulustu

Bursa’dan Yaren Leylek’in Dönüşü

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile dostluk hikayesiyle dikkat çeken Yaren Leylek, 15. yılında göç yolculuğunu tamamlayarak geri döndü.

Yaren Leylek, yine Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde bulunan Balıkçı Adem Yılmaz’ın kayığına konarak dönüş yaptı. Yaren Leylek’in her yıl gerçekleşen gelenekselleşmiş fotoğrafları, Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından çekildi.

Fotoğraflar Sosyal Medyada

Tüydeş, sosyal medya platformunda paylaştığı fotoğraflarla Yaren Leylek’in dönüşünü duyurdu. “Yeniden hoş geldin Yaren.” şeklinde bir mesaj paylaşan Tüydeş, “Günlerdir Adem Amca ile birlikte ‘Acaba görür müyüz?’ diye güneye uzun uzun bakarken, meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız. İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık. Dün Adem Amca’nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik…” açıklamasını yaptı. Tüydeş, “Buluşma 15. yılda da gerçekleşti.” ifadesini de ekledi.

