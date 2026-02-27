TFF’Den Dursun Özbek’e 15 Gün Ceza Verildi

tff-den-dursun-ozbek-e-15-gun-ceza-verildi

PFDK’DAN DURSUN ÖZBEK’E CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i futbolun ve kurumların saygınlığını zedelemeye yönelik beyanları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, “GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 21.02.2026 tarihinde kulübün resmi sosyal medya platformu (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) gerçekleştirilen paylaşımlardaki futbol ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeleri nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri gereğince 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Özbek, yaptığı açıklamada, “Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR hakemi yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görev almadı. Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK başkanı hala koltuğunda utanmadan, sıkılmadan oturmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan’ı 15’inci Yılda Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakan ve Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ı, ölümünün 15. yılında unutulmadı. Erbakan, Türk siyasetinde önemli izler bıraktı.
Gündem

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Son 16 Rakibi Liverpool

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek son 16'ya yükseldi. Kura çekiminde rakibi Liverpool belirlendi. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise İngiltere'de olacak.
Gündem

Yaren Leylek 15. Yılda Adem Amca ile Buluştu

Bursa'da Adem Yılmaz'ın dostu Yaren leylek, bu yıl erken gelen ziyaretçi olarak 15. yazını kutladı. Arkadaşlık hikayesi sürmeye devam ediyor.
Gündem

Larkin İle Kutluay Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

Shane Larkin’in Beşiktaş karşısındaki Türkiye Kupası'nda oynamak istemediğiyle ilgili açıklamalara İbrahim Kutluay'dan tepki geldi. Tartışmalar devam ediyor.
Gündem

Kentsel Dönüşümde Yeni Destek Düzenlemesi İle Süre Uzadı

İstanbul'da, 2026 yılına kadar sürecek Yarısı Bizden Kampanyası'nın süresi uzatıldı. Aralık sonuna kadar riskli yapı tespit edenler faydalanabilecek. Belgelerin alınması şart.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.