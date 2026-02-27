TFF’Den Dursun Özbek’e 15 Gün Ceza Verildi

PFDK’DAN DURSUN ÖZBEK’E CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i futbolun ve kurumların saygınlığını zedelemeye yönelik beyanları nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruda, “GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, 21.02.2026 tarihinde kulübün resmi sosyal medya platformu (X) ve 22.02.2026 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde (www.galatasaray.org) gerçekleştirilen paylaşımlardaki futbol ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik ifadeleri nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri gereğince 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

ÖZBEK’İN AÇIKLAMALARI

Özbek, yaptığı açıklamada, “Maçımızda görevlendirilen, bahsettiğim pozisyona aslında müdahale etmemesi gereken VAR hakemi yaklaşık 4 ay hiçbir Süper Lig maçında görev almadı. Nereden tutsak elinde kalan bir MHK var karşımızda. VAR hakemini hiçbir ülkede olmayan bir şekilde müdahale etmemesi gereken pozisyonlarda kullanıyorlar. Ve bu rezilliğin baş sorumlusu olan MHK başkanı hala koltuğunda utanmadan, sıkılmadan oturmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.