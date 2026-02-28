AKINCI’nın KEMANKEŞ 1 ile Test Başarısı

Türkiye’nin savunma sanayisinde kazandığı hız, insansız hava araçları alanındaki ilerlemelerle gözler önüne seriliyor. Yerli ve milli platformlarda gerçekleştirilen test faaliyetleri aralıksız devam ederken, çeşitli mühimmat entegrasyonu ile operasyonel kapasite her geçen gün artıyor.

AKINCI’DAN KEMANKEŞ 1 İLE BAŞARILI TEST

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Bayraktar AKINCI’nın Atış, Seyir ve Dalış Testi’ne ait görüntüleri tüm takipçileriyle paylaştı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, operasyonel yeteneklerini güçlendirmek ve farklı mühimmatlarla entegrasyon çalışmalarını sürdürmekte. Daha önce Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu defa KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile yapılan atış, seyir ve dalış testlerini başarıyla tamamladı.