Akıntıya Kapılan Kamyonet Sahibinin Ölümüyle Sonuçlandı

TURAN BABAOĞLU’NUN TRAFİK KAZASI
Turan Babaoğlu (72), 16 TT 560 plakalı kamyonetiyle ilçenin Canbalı Deresi Köprüsü altından anayola çıkış yapmak istedi.
Son dönemde gerçekleşen yoğun yağışlar nedeniyle yükselen su seviyeleri yolu kapatmasına rağmen Babaoğlu, çevredekilerin ikazlarına aldırış etmeyerek suya girmeyi sürdürdü. Nihayetinde akıntıya kapılan kamyonet, derede kayboldu.
OLAY YERİNE KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay mahalline çok sayıda arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Dalgıç polislerin de katılım sağladığı arama çalışmaları sonucunda aracın yeri belirlendi.
ÇIKARILAN BABAOĞLU’NUN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplere suyun içinden çıkarılan Turan Babaoğlu’nun yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.