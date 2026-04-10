Hürmüz Boğazı Krizi Akaryakıt Fiyatlarını Etkiledi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonucunda Tahran yönetimi tarafından gerçekleştirilen misillemeler, Hürmüz Boğazı’nın petrol geçişine kısıtlamalar getirilmesiyle küresel enerji alanında büyük bir krize yol açtı. Bu durumu etkileyen gelişmeler Brent petrol fiyatlarında yükselişe neden olurken, akaryakıt fiyatlarında da artışlar görüldü.

ATEŞKESLE FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞANDI

İran ile ABD arasında sürdürülen diplomatik çabalar sonucu taraflar, yaklaşık 40 gündür devam eden çatışmalara iki haftalık bir ara verme üzerinde uzlaşmaya vardılar. Bu ateşkesi takiben petrol fiyatlarında gözlemlenen düşüş, akaryakıt fiyatlarına da olumlu yansıdı.

İNDİRİM HABERLERİ GELDİ

10 Nisan itibarıyla motorin litre fiyatında 12,86 TL, benzin litre fiyatında ise 1,07 TL’lik indirim uygulandı.

GÜNCEL FİYAT DURUMU

Yapılan indirimin ardından Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi.

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,18 TL, motorinin litre fiyatı 72,43 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL olarak belirlendi. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki fiyatlar ise benzin 62,03 TL, motorin 72,28 TL, LPG 34,39 TL olarak belirlendi.

Ankara’da benzin litre fiyatı 63,15 TL, motorin 73,56 TL, LPG ise 34,87 TL olarak kaydedildi. İzmir’de ise benzin fiyatı 63,43 TL, motorin 73,84 TL, LPG fiyatı 34,79 TL seviyesine geriledi.