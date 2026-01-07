AKOM’dan İstanbul İçin Fırtına Ve Yağış Uyarısı

İstanbul’da güneşli bir gün yaşanıyor. Kısa süreli kar yağışının ardından İstanbul’un sıcak günlere dönüşü ile birlikte, kentte yaşayan vatandaşlar için Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) bir uyarı yapıldı.

FIRTINA VE YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, şehirde lodos rüzgarının etkisinin artarak devam etmesi bekleniyor. Çarşamba gecesi itibarıyla kent genelinde yağışların meydana gelmesi, perşembe sabahından itibaren lodosun şiddetinin de yükselmesi tahmin ediliyor.

LODOSUN HIZI YÜKSELECEK

Fırtına şeklinde esecek lodosun saatteki hızının 60 ile 90 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yağışların gök gürültülü sağanak biçiminde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece düşerek mevsim normallerine geri dönmesi bekleniyor.

SICAKLIKTA DÜZENLEMELER

İstanbul’da, hava sıcaklıklarının 15 Ocak tarihine kadar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, 16 ile 23 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normallerine göre 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

