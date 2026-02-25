Akran Zorbalığı Davasında Emsal Nitelikte Karar Açıklandı

Akran zorbalığı olayları her geçen gün artış gösterirken, İstanbul’da bir mahkemeden önemli bir karar çıktı. Ümraniye’de 28 Ocak’ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı eğitim kurumuna giden K.A’ya saldırdı. K.A’nın kaçışının ardından bir alışveriş merkezine sığındığı, G.H.Ö’nün ise elinde bıçakla onu takip ettiği öğrenildi. Alışveriş merkezinin güvenlik elemanı durumu fark ederek, K.A’yı gizleyip polise haber verdi. Olay sonrası mağdur çocuk ve babası mahkemeye başvuruda bulundu.

BİR YILDIR ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Zanlı G.H.Ö. hakkında savcılığa şikayette bulunan K.A. ve ailesi, mahkemeden koruma tedbiri talep etti. K.A, verdiği ifadede G.H.Ö’nün kendisine yaklaşık bir senedir zorbalık yaptığını belirtti.

MAHKEMEDEN ÖNEMLİ KARAR

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında iki ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak evini terketmeme ve K.A.’ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı aldı. Ayrıca mahkeme, G.H.Ö’nün mağdura yönelik eylemlerini sürdürmesi durumunda daha ağır tedbirlerin uygulanabileceğini de ifade etti.

YENİ KANUNLARA İHTİYAÇ VAR

Mahkeme, çocukların suça yönelmesinin artışına dikkat çekerek, bu durumun toplumun her kesimi tarafından gözlemlendiğini belirtti. Kararda, şu ifadelere yer verildi: “- Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir. – Ancak bu tür olaylar karşısında yeni kanunların yanı sıra mevcut düzenlemelerin de hakimin takdir yetkisi çerçevesinde yeniden ele alınmasının sürecin kısalmasını sağlayacağı vurgulandı.”

ŞİDDET RİSKİ TEDİRGİN EDİCİ BOYUTTA

Çocukların suça sürüklenmemesinin devletin tüm kurumlarının sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen kararda, K.A’nın olayına ilişkin deliller kaydedilmiştir: “- Olayda K.A, G.H.Ö. tarafından ‘sustalı’ diye adlandırdığı bir bıçakla tehdit edildiğini, G.H.Ö’nün ‘Saplayayım şimdi bu bıçağı’ diyerek iki defa bıçağı kendisine doğru savurduğunu, tokat attığını ve bu nedenle bir alışveriş merkezine sığındığını belirtmiştir.”

GEÇ KALMAK TEHLİKEGETİRİYORDU

Mağdur K.A’nın babası H.A, polisin ve yargının hızlı bir şekilde yanlarında yer aldığını ifade etti ve G.H.Ö.’ye elektronik kelepçe takılmasının önemine vurgu yaptı. H.A, “Eğer güvenlik amiri olmasaydı, belki de oğlum Mattia Ahmet Minguzzi ya da Atlas Çağlayan gibi bir trajediyle karşılaşacaktı.” diyerek tehlikenin boyutunu aktardı.

AİLE ADRES DEĞİŞTİRME KARARI ALDI

Olay sonrası çocuğunun güvenliği için şehir değiştirme kararı aldıklarını belirten anne Ö.A, “Burası bizim kendi evimiz, ama çocuğuma bir şey olmasından korkuyorum.” dedi. Aile, başka bir yere taşınmayı planlarken K.A’nın şüpheliye karşı alınan tedbirlere rağmen, G.H.Ö’nün sosyal medya üzerinden ev adreslerini paylaştığını ileri sürdü.

ANNE, YASA ÇIKARTILMASINI TALEP ETTİ

Ö.A, Cumhurbaşkanına seslenerek, acilen yeni yasaların çıkarılmasını istediğini belirtti. “Daha fazla annelerin üzülmesini istemiyoruz.” diyen anne, yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı: “O günden beri ağlıyorum, her şeyim altüst oldu.”