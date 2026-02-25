Emekliye Ek Maaş Talebi Gündeme Geldi

Yeni Yol Partisi, TBMM Grup Toplantısı düzenledi. Emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl eridiğini ifade eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bunun düzeltilmesi için bir aylığına emeklilere ek bir maaş verilmesi gerektiğini belirtti. Dolaylı vergilerin gelir adaletini ortadan kaldırdığını ve mevcut vergi düzeninin halkı zor durumda bıraktığını söyleyen Davutoğlu, mazot fiyatlarının Türkiye’de dünya genelinden daha fazla arttığını da vurguladı. Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bunun adını koyamazsınız. Sonra da enflasyon niye düşmüyor diye merak ediyorlar. Enflasyonu düşürmek için bütçe açığını kapatmanız lazım, ama bütçe açığını kapatmak için mazota zam yapıp ÖTV’yi, KDV’yi artırırsanız gıda enflasyonu da katlanarak artar.”

LAİKLİK VE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

Ramazan etkinlikleri ve “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriyi değerlendiren Davutoğlu, “Yine bir kıyamet koptu. Yahu neden ramazanda hassaten belirli çevreler dini konularda bu kadar duyarsız, bu kadar saldırgan, bu kadar milletten kopuk olurlar anlamış değilim. Laiklik bildirisi yayımlıyorlar, ‘Niye okullarda ramazan etkinliği yapılıyor’muş. Yahu kardeşim 28 Şubat bitti, unutun, o kara günler gelmeyecek.” diyerek eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, Noel ve Paskalya Bayramı’nın dünyanın farklı yerlerinde kutlandığını belirterek, şöyle devam etti: “Siz ne istiyorsunuz Allah aşkına. Niye bu millete düşmanlık yapıp bir taraftan da zaten gerilim arzulayan iktidarın istediği bir ortama sebebiyet veriyorsunuz? Yapmayın yahu. Çağ dışı bir laikçilik anlayışını bu milletin başına musallat etmeyin. Bu millet bu yüzden sizi hiçbir zaman iktidara getirmedi, getirmeyecek.”

TÜRKİYE’DE GÜVENLİK YASALARI

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerde ivedilikle harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Davutoğlu, “Bunu niye sürekli erteliyorsunuz? Erteledikçe fitne karışıyor, birileri provokasyon yapıyor. Ne yapacaksanız yapın.” şeklinde konuştu.