Emekli Maaşlarına Yüzde 100 Zam Beklentisi Artıyor

Emeklilerin Gözdesi Hükümetin Ekonomi İyileştirmeleri

Türkiye’de emeklilerin dikkatleri hükümetten gelen, “ekonomi düzeldiğinde iyileştirmeler yapılacak” açıklamalarına yönelik yoğunlaştı. Geçmiş seçimlerde hayal kırıklığı yaşayan emeklilerin gönlünü almayı hedefleyen hükümetin, yaklaşan genel seçimler öncesi bütçesini genişletmesi bekleniyor. Bir sonraki genel seçimlerin 2028 yılında yapılması planlanıyor; fakat bazı kulislerde bu seçimlerin bir yıl öne çekileceğine dair iddialar da gündemde.

Seçimlerin Erken Yapılması Bekleniyor

Ekonomi uzmanı Dr. Şeref Oğuz, 2027 yılının Kasım ayında yapılacağı konuşulan olası erken seçimlere dikkat çekerek emekliler için iyi bir haber verdi. Oğuz, yıl sonuna doğru “seçim ekonomisi” uygulamalarının hayata geçirilebileceğini ve bu durumu şöyle değerlendirdi: “Yılın sonuna doğru “seçim ekonomisi” devreye girecek ve tahminim odur ki hem özür dilemek hem de seçim için %100 zam alabilecekler.” Oğuz, emeklilerin seçim dönemleri dışında sıklıkla unutulduğunu belirtti.

Emekli Maaşlarının Durumu

Oğuz, emekli maaşlarının hak edilmiş bir prim karşılığı olmaktan çıkarıldığını ve bu durumun, “iane” yaklaşımıyla ele alındığını ifade ederek mevcut emekli aylıklarının ödenen primlerin karşılığı olmadığını savundu. Ayrıca, bayram ikramiyeleri ile ilgili de önemli bir öneride bulundu.

Bayram İkramiyelerine Yüksek Artış Önerisi

Dr. Oğuz’un hesaplamalarına göre, bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine kadar artırılması gerektiğini belirtti. 2018 yılında emekli bayram ikramiyesinin 1000 lira, asgari ücretin ise 1603 TL olduğunu hatırlatan Oğuz, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücretin %62,4’üne denk geldiğinin altını çizdi. Ancak 2025 yılında, bu ikramiyenin asgari ücretin yalnızca %18’ine gerilemiş durumda olduğunu belirtti. Oğuz, bu nedenle emekli bayram ikramiyesinin 2026 yılı için en az 17 bin 514 lira olması gerektiğini vurguladı.