Bahçeli’nin Öcalan İçin Statü Açığı Açıklaması

MHP LİDERİ BAHÇELİ’DEN ÖCALAN İÇİN STATÜ AÇIĞI ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İmralı’da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan’a dair “Statü açığı kapatılmalıdır” ifadesini kullanarak bir çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bahçeli’nin bu açıklamasını değerlendirdiği konuşmasında, İmralı’nın Adalet Bakanlığı tarafından gereği gibi işletildiğini aktardı. Bahçeli, Öcalan’ın statüsüyle ilgili mevcut belirsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ÖCALAN’IN STATÜ SORUNU

Bahçeli, PKK’nın kurucu liderliğinin statü meselesinin nasıl ele alınacağını sordu. Buna yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı’nın Adalet Bakanlığı tarafından gerekli şartlar altında yönetildiğini belirtti. AK Parti Grup Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda, Bahçeli’nin ifadeleri üzerine Erdoğan’a yöneltilen soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın statüsüyle ilgili belirsizliklerin giderilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. “Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır?” şeklindeki ifadeleriyle, konunun aciliyetine vurgu yaptı.