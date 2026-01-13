Akran Zorbalığı: Öğrenci Fotoğrafını Tüm Okula Gönderdiler

İstanbul’un Maltepe ilçesinde yaşayan Elvan Altun, 12 yaşındaki oğlunu yedi yıldır özel bir eğitim kurumunda okutarak eğitim hayatını destekledi. Annenin iddialarına göre, oğlu son iki yıl içinde akran zorbalığına maruz kaldı. Altun, başlangıçta “Çocuğum da yaramazlık yapıyor, diğer çocuklar da… İllaki bunlar olacak” şeklinde düşündüğünü ifade etti.

ÖĞRENCİLER KAMERAYA YANSIDI

Ancak bir ay önce yaşanan olay, Altun için dayanılmaz hale geldi. Annesinin iddialarına göre, oğluna sınıf arkadaşları tarafından pusu kuruldu ve 12 yaşındaki çocuk sınıfa girdiğinde bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından çocuğun gözünde morluk, vücudunda ise yaralar meydana geldi. Çocuğun dövüldüğü anlarda çekilen fotoğrafların tüm öğrencilere gönderilmesi durumuyla karşılaştı. Altun, okul yönetiminin bu duruma sessiz kaldığını belirtti.

OKUL DEĞİŞİKLİĞİ VE İADE TALEBİ

Yaşanan olayların ardından Elvan Altun, çocuğunu okudan nakil yaptırarak başka bir okula yönlendirdi. Okul yönetiminden, ödediği yıllık ücretin geri ödenmesini talep etti ancak buna olumsuz cevap aldı. Altun, CİMER’e şikayette bulunmasının ardından yıllık ücretin bir kısmının ödendiğini bildirdi. Çocuğunun zor günler geçirdiğini ifade eden Altun, “Akran zorbalığıyla sonuna kadar mücadele edeceğim.” dedi. CİMER şikayeti sonrasında idari bir soruşturma başlatılırken, okul yönetimi konunun yargıya taşındığı bahanesiyle açıklama yapmaktan kaçındı.