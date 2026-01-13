Bahçeli’nden SDG’ye İmralı’ya Uygun Davranma Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dış politikaya dair dikkat çekici yorumlarda bulundu. İran’da yaşanan protestolara temas eden Bahçeli, “İran’ın huzursuzluğu, bölünmüşlüğü Türkiye’yi ve bölge ülkelerini her açıdan tehdit etmektedir.” ifadesini kullandı. İran’ın toprak bütünlüğünün önemine dikkat çeken Bahçeli, “Gün birlik ve beraberlik günüdür.” dedi. Ayrıca, SDG’nin İmralı ile bağlantılı olduğuna da vurgu yaparak, “İmralı’nın çağrısı barışa ve kucaklaşmaya davettir.” şeklinde konuştu.

“SİYASETTE DOĞRU ZAMAN, DOĞRU EYLEM”

Bahçeli’nin açıklamalarının ana hatları şöyle: “Siyasetin doğruluğu kadar zamanın da doğru olması gerekir. Doğru siyaset yanlış zamanda boşadır. Siyasette zamanlanma hatası söz konusu olursa, sonuç meçhul olacaktır.” Bu bağlamda MHP’nin siyasetini ve duruşunu sağlam olarak değerlendiren Bahçeli, risk içinde fırsat bulmanın önemini de vurguladı.

KÜRESEL ÇETELEŞME UYARISI

ABD Başkanı Trump’ın önceki toplantılarda “Kendi ahlakım kendi aklım. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok.” sözlerini eleştiren Bahçeli, bu yaklaşımın büyük bir basiretsizlik olduğunu belirtti. Bahçeli, “Devlet mi hukukun ürünü? Hukuk mu devletin ürünü?” sorularını yönelterek uluslararası hukukun mevcut durumunu sorguladı. Demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğunu belirten Bahçeli, dünya çapında çeteleşmenin ve hukuksuzluğun artışına dikkat çekti.

“İRAN’DAKİ PROTESTOLAR VE TEHDİTLER”

Bahçeli, İran’a yönelik dışardan yönlendirilen provokasyonlara ilişkin de uyarılarda bulundu ve “İran’daki şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiştir.” dedi. İran’ın istikrarının Türkiye açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bahçeli, İran’da yaşanan olayların, Gezi Parkı olaylarıyla olan benzerliklere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

“SDG İMRALI’DAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR”

Bahçeli, SDG’nin İmralı’dan bağımsız olmadığını ifade etti ve YPG’nin de benzer bir akıbete maruz kalacağını söyledi. İmralı’nın çağrısını barışa ve kucaklaşmaya yönelik bir fırsat olarak değerlendiren Bahçeli, “Kürt kardeşlerimizin kanı bizim kanımızdır. Kader ve keder ortağıyız.” dedi. Halep’teki gelişmelere de olumlu bakan Bahçeli, Türkiye’nin asla sahipsiz olmadığını vurguladı.

“EMEKLİ MAAŞINA DESTEK”

Son olarak, emeklilerin haklarının sonuna kadar savunulacağına dair söz vererek, “Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız.” ifadesini kullandı.