Uyuşturucu Operasyonu Ünlü İsimleri Gözaltına Aldı

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU GENİŞLİYOR

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamındaki operasyon sürüyor. Tanınmış oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, Jandarma eşliğinde İl Jandarma Komutanlığı’na ifade vermek üzere getirildi.

GÖZALTINDA OLAN İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak resmi açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında, Oktay KAYNARCA, Emel MÜFTÜOĞLU, Neda ŞAHİN, Ali SERT, Rabia KARATAŞ, Selen ÇETİNKAYA hakkında; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır.” ifadelerine yer verildi.