Fenerbahçe N’Golo Kante İçin Resmi Teklif Yaptı

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek dördüncü kez zafer elde etti. Sarı-lacivertli ekip, ara transfer döneminde de hareketli günler geçiriyor. Daha önce Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor ve şimdi de uluslararası üne sahip bir oyuncuyla ilgileniyor.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante için resmi bir teklif yaptı. Haberlere göre, kulüp yönetimi bugün Kante’nin menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

YÖNETİM, ARAP YARIMADASI’NA GİTTİ

Ayrıca, Fenerbahçe’nin futbol yöneticisi Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek’in, Kante ile ilgili gelişmeleri sürdürebilmek amacıyla bu sabah Arap Yarımadası’na gittiği bildirildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 21 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 1 gol kaydetti ve 1842 dakika sahada kaldı.

DEV KUPALARA SAHİP

Kariyeri boyunca Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad takımlarında görev alan tecrübeli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı. Ayrıca, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nın sahibi olan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk yaşadı. Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonu olan Kante, Al-Ittihad ile de 1 Suudi Arabistan Pro Lig zaferi yaşadı.