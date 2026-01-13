Taşınmaz Satışında Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Olacak

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alımını daha güvenilir hale getirmek gayesiyle geliştirdiği “Güvenli Ödeme Sistemi”nin 1 Mayıs’tan itibaren gayrimenkul satışlarında da zorunlu olmasını planlıyor. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, taşınmaz satışlarında ödemeler genellikle doğrudan taraflar arasında yapılıyor. Bu durum, kayıt dışı işlemler ile alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik vakalarının çoğalmasına zemin hazırlıyor. Ayrıca, tarafların yüksek meblağlarda nakit taşıması, hırsızlık gibi risklerin ortaya çıkmasına da neden olabiliyor.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ ZORUNLU HALE GELİYOR

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tarafların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik risklerine maruz kalmamaları, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılması amacıyla, daha önce ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi’nin gayrimenkul satışlarında da zorunlu hale getirilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılacak.

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA YENİ DÜZENLEME

Yapılacak düzenlemeyle, 1 Mayıs 2026’dan itibaren taşınmaz satışlarında ödemelerin nakit, havale veya elektronik fon transferi yoluyla yapılması durumunda, bedelin taşınmazın mülkiyetiyle eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu hale getirilecek. Söz konusu yönetmelik değişikliği taslağı, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin görüşlerine sunuldu. Gelen geribildirimlere dayanarak taslağın nihai şeklinin belirlenmesi planlanıyor.