Akran Zorbalığında Emsal Karar: Elektronik Kelepçe Uygulandı

Akran zorbalığı olayları her geçen gün artarken, İstanbul’daki bir mahkeme önemli bir karar alarak bu duruma dikkat çekti. Ümraniye’de 28 Ocak tarihinde, 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede oturan ve aynı okula giden K.A.’ya saldırdı. K.A. kaçarken bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. bıçakla peşinde koştu. Bu durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A.’yı güvenli bir yere saklayarak polisi bilgilendirdi. Olay sonrasında K.A. ve babası İstanbul Anadolu Adliyesi’ne başvuruda bulundu.

BİR YIL BOYUNCA DEVAM EDEN ZORBALIĞIN İZLERİ

K.A. ve ailesi, savcılığa şikayette bulunarak mahkemeden de koruma talep etti. K.A. ifadesinde, G.H.Ö’nün son bir yıl boyunca kendisine zorbalık yaptığını açıkladı.

MAHKEMEDEN ALINAN TEDBİR KARARI

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında iki ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takılarak konutundan çıkmama ve K.A.’ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı alındı. Ayrıca, mahkeme G.H.Ö.’nün mağdura yönelik eylemlerine devam etmesi halinde daha ağır tedbirlerin uygulanabileceği uyarısında bulundu.

KANUNSAL DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ VURGULANDI

Mahkeme, tedbir kararında son dönemde yaşanan kimi olayların kamu vicdanını yaraladığını ve çocukların suça sürüklenme oranının arttığını belirtirken, bu durumun önüne geçilmesi için yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Kararda, “Bu çalışmaların uzun vadede toplumsal barışı sağlamakla başarıya ulaşması tüm kamunun ortak temennisidir.” denildi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ KAMU KURUMLARININ SORUMLULUĞUNDA

Mahkeme, K.A.’nın maruz kaldığı saldırıya dair, “K.A., G.H.Ö. tarafından bir bıçakla tehdit edildiğini, kendisine tokat atıldığını ve korkarak alışveriş merkezine sığındığını ifade etmiştir.” şeklindeki detayları paylaştı. Tedbirin alınmasını gerektiren durumun ciddiyeti vurgulandı.

BABA, OĞLUNUN HAYATINI KURTARDIKLARINI BELİRTİYOR

Mağdur K.A.’nın babası H.A, yargı ve polisin hızlı hareket etmesinin kendilerine destek olduğunu vurguladı. Baba H.A, “Eğer geç kalsaydık, belki de oğlumu katledeceklerdi.” dedi. Oğlunun maruz kaldığı zorbalık hakkında da bilgi vererek, “Oğlum bir yıldır tehdit ediliyordu.” dedi.

ANNE, KORKULARINI PAYLAŞTI

Anne Ö.A, oğlunun olası bir başka trajediden kurtulduğunu ifade ederek, “Psikolojimiz çok kötü, şehir değiştirme kararı aldık.” dedi. Aile, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve güvenlik kaygısı taşıdıklarını belirtirken, “Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

AİLE ADRES DEĞİŞTİRME KARARI ALDI

Ö.A, aile olarak adres değiştirme sürecini başlatacaklarını belirtti. Sorumluların hesap vermesi gerektiğinin altını çizerken, “Çocuk tek başına büyümedi. Olayı gerçekleştiren çocuğun yetiştirilmesinde sorumlu olanlar da var.” ifadesini kullandı.

ŞÜPHELİNİN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Anne Ö.A, şüphelinin, ev hapsi kararı verilmesine rağmen sosyal medya üzerinden adres bilgilerini paylaştığını söyledi ve yetkililerden daha fazla müdahale talep etti. “Sadece bir çocuk ölmüyor, bir anne de ölüyor.” diyen Ö.A, yaşadığı duygusal çöküntüyü dile getirdi.