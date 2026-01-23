Aksa Enerji Naci Ağbal İle Yönetiminde Değişiklik Yaptı

Aksa Enerji, 2026 yılı sonunda 11 ülkede, 22 santral ile 4200 MW’ı aşan bir kurulu güç hedefliyor. Bu kapsamda, kurumsallaşma hedeflerine ulaşmak adına üst yönetiminde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Cemil Kazancı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğü Aksa Enerji’de, İcra Kurulu Başkanlığı ve CEO’luk görevine Naci Ağbal atandı. Naci Ağbal, aynı zamanda Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek. Naci Ağbal, şirketin devam eden yatırımlarının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, global operasyonların genişlemesi ve 2030 hedeflerine ulaşılması için çabalarını hızlandırmayı planlıyor. Ağbal’ın yeni görevine 26 Ocak 2026 tarihinde başlaması bekleniyor.

Yönetimsel Dönüşüm Hız Kazanıyor

Aksa Enerji’nin stratejik hedeflerine daha çevik ve etkin bir yönetim anlayışıyla ilerlemesi için İcra Kurulu da yeniden yapılandırıldı. Serdar Nişli’nin İcra Kurulu Üyesi olarak görevine devam edeceği belirtilirken, Cevdet Yalçın (CFO), Soner Yıldız (CIO) ve Senlav Güner (COO) mevcut pozisyonlarına ek olarak İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Naci Ağbal’ın Geçmişi

Naci Ağbal, 1968 yılında Bayburt’ta doğdu. Eğitim hayatına Çorum Atatürk Lisesi’nde başlayarak, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Teftiş Kurulu’na katıldı ve 1993 yılında Maliye Müfettişi unvanını aldı. 1996-1998 yılları arasında İngiltere’de Exeter Üniversitesi’nde işletme alanında MBA eğitimini tamamladı. 2000 yılında Maliye Başmüfettişliği’ne atandı. Daha sonra sırasıyla Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevlerine getirildi. 2009 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına, 2015 yılında ise Maliye Bakanlığı’na atandı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığında Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2020-2021 yılları arasında Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. 2021’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Müşavirliği görevine atanmış, bu görevinden 2022’de istifa ederek özel sektördeki enerji grubunda yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak göreve başlamıştır.