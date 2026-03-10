Aksaray’da Cinayet: 16 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Öldürdü

Aksaray’da çocuklar arasında yaşanan bir kavga, kanlı bir sona yol açtı. Küçük Bölcek Mahallesi’nde 17 yaşındaki Mustafa Yağız Edik ile 16 yaşındaki R.M. arasında, iddialara göre bir kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.M.’nin bıçakla Edik’i yaralayıp olay yerinden kaçtığı belirtiliyor. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Edik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, R.M. adlı zanlıyı gözaltına aldı.

BENZER OLAY GAZİANTEP’TE YAŞANDI

Bunlara benzer bir cinayet, iki ay önce Gaziantep’te de meydana gelmişti. Olayda, 17 yaşındaki Abdullah Kaya, husumetli olduğu 15 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

ÇOCUK SUÇLULARIN ARTIŞI ENDİŞE VERİYOR

18 yaş altındaki suçlular, Türkiye’de son dönemde en çok tartışılan konular arasında yer alıyor. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin 24 Ocak 2025’te bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, suça yönelen çocuklar ile ilgili düzenlemenin gerekliliği gündeme gelmişti. Ayrıca, Meclis’te bu konuyu araştırmak adına bir komisyon çalışması yürütülüyor. Meclis Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda, cezaevlerindeki durum hakkında bilgiler paylaşıldı.

CEZAEVİ VERİLERİ DE ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, kapasiteleri 2 bin 736 olan ceza infaz kurumlarında 3 bin 473 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu kişilerin yaklaşık yüzde 85’i erkek, yüzde 6’sı ise yabancı uyruklu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, hükümlülerin ortalama 404 gün, tutukluların ise 109 gün cezaevinde kaldığını belirterek, “Bu durum, çocukların cezaevlerine ‘gir-ip çık’ yaptığı algısının doğru olmadığını gösteriyor.” ifadesini kullandı. Verilere göre, çocuklara en çok “kasten yaralama”, “hırsızlık”, “hakaret”, “tehdit”, “mala zarar verme”, “yağma”, “uyuşturucu”, “dolandırıcılık” ve “çocukların cinsel istismarı” gibi suçlardan dava açıldığı kaydedildi.

SUÇ SAYILARINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 verilerine göre, uyuşturucu suçlarında belirgin bir artış tespit edildi. 2025 yılında işlemi yapılan şüphelilerin yüzde 6,4’ünün 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, empati eksikliği, ekonomik nedenler ve normal yaşamda, siber ortamdaki akran zorbalığının suç nedenleri arasında yer aldığını vurguladı. Ayrıca, komisyonda sunum yapan Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aliye Mavili de, çocuk suçluların 2025 yılı itibarıyla yüzde 13 oranında arttığını, suç sayısının 178 binden 202 bine yükseldiğini belirtti.