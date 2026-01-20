Aksaray’da Çocuk Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

aksaray-da-cocuk-tufekle-vurulmus-halde-bulundu

Dehşet veren olay Aksaray’da meydana geldi. Ankara’dan Aksaray’ın Sağlık beldesine yarıyıl tatilini geçirmek için gelen H.K., anneannesinin evinde kalıyordu.

TÜFEKLE BULUNDU

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüklerinde çocukları H.K.’yı tüfekle vurulmuş bir şekilde buldu. Olayın hemen ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, H.K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından H.K.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S.’yi (18) gözaltına aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güneş Patlaması Avustralya’da İlk İzlenimlerini Verdi

Avustralya'da, Güneş'teki bir patlamanın ardından oluşan Aurora ışıkları etkileyici bir şekilde kaydedildi.
Gündem

Otomobille Çarpışan Ticari Araç Takla Attı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir ticari aracın otomobille çarpışması sonucu, araç refüje savrulup takla attı. Kaza anı, bir araç kamerası tarafından kaydedildi.
Gündem

Bahçesaray’da Çığ Faciası Son Anda Önledi

Bahçesaray'da yaşanan çığ felaketinde, bir araçtaki 4 kişilik aile son anda kurtulmayı başardı.
Gündem

Malatya’da Kar Yağışı Kırsal Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Malatya'da yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı, Malatya-Darende-Gürün-Mazıkıran karayolu kontrollü geçişlere kapatıldı. Aşırı hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Gündem

Tunceli’de Düzensiz Göçle Mücadele Uygulaması Gerçekleştirildi

Tunceli'de düzenlenen huzur uygulamasında düzensiz göçmen arayışında yapılan denetimlerde kayıtsız göçmene ulaşılmadığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.