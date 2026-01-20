Aksaray’da Çocuk Tüfekle Vurulmuş Halde Bulundu

Dehşet veren olay Aksaray’da meydana geldi. Ankara’dan Aksaray’ın Sağlık beldesine yarıyıl tatilini geçirmek için gelen H.K., anneannesinin evinde kalıyordu.

TÜFEKLE BULUNDU

Komşularına giden anne ve anneanne eve döndüklerinde çocukları H.K.’yı tüfekle vurulmuş bir şekilde buldu. Olayın hemen ardından durum jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, H.K.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemenin ardından H.K.’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi.

GÖZALTILAR BAŞLADI

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak çocuğun kardeşi ve kuzeni B.S.’yi (18) gözaltına aldı.