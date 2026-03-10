Rojin Kabaiş’in Telefonuna Erişim Sağlanamadı

Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne dair devam eden soruşturma sürecinde, genç kızın İspanya’ya gönderilmiş olan telefonuna ulaşım sağlanamadığı ifade edildi. Van’da göl kenarında, cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, ölümünün üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen henüz aydınlatılamadı. Genç kadının cep telefonu, incelemeler için İspanya’ya gönderilmişti.

TELEFONA ERİŞİMDE SORUN YAŞANDI

Van Barosu, incelemeye alınan telefona dair bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, cihaza tam erişim sağlanamadığı vurgulandı. Açıklamada, “Gelen son raporda yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmişti.” denildi.

DİJİTAL VERİLERİN İNCELENMESİ KRİTİK

Gerçeğin aydınlatılması açısından dijital verilerin eksiksiz ve denetlenebilir bir biçimde incelenmesinin son derece önemli olduğu ifade edilen açıklamada, “Sürecin şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” denildi. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün araştırılması için hukuki mücadele başlatmış durumda.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Van’da 27 Eylül 2024 tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş, 21 yaşında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisiydi. 15 Ekim 2024’te, Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi’nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu. Kabaiş’in cenazesi, 16 Ekim’de Diyarbakır’da defnedilmişti. Van Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden avukat Zeynep Demir, elde edilen raporda Rojin Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkek kişisine ait DNA örneklerinin bulunduğunu açıklamıştı.