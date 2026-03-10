Nazan Ünal’ın Dövmeleri ve Sosyal Medya Başarısı

Geçtiğimiz aylarda “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programına katılan Nazan Ünal, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı Burhan isimli bir kişi tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürmüşti. 40 yaşındaki Ünal, yaşadıklarından çok, yüzündeki dövmelerle günler boyunca gündem olmuştu.

DÖVMELERİM ACILARIMI ANLATIYOR

Geçmişte çılgın bir yaşam sürdüğünü ifade eden Nazan Ünal, şimdi çok daha farklı bir hayatı tercih ettiğini belirtti. Dövmeleri hakkında, “Çılgınlık dönemlerimde yaptırdım ama artık tövbe ettim. Sildirmeye de çalıştım ancak yüzümde yanık olduğu için vazgeçtim” demişti. Yüzünde ve ellerindeki dövmelerin bir anlam taşımadığını dile getiren Ünal, “Vücudumda birçok dövme var. Bunların hepsini insanların açtığı boşlukları doldurmak için yaptırdım. Hayatım boyunca yalnızdım” açıklamasında bulundu. Vücudunun hemen hemen her yerinde dövme bulunduğunu belirten Nazan, “Çok acı çektim. Yaşadığım olaylar sonucunda kendi bedenime zulmettim. Dövmelerim acılarımı anlatıyor. Rengarenk bir hayatım vardı, insanlar öldürdü. Bu yüzden vücudum simsiyah oldu” ifadelerini kullandı.

KİM NE DERSE DESİN, UMRUMDA DEĞİL

Görünümünün dikkat çektiğinden bahseden Ünal, “Kim, ne derse desin, umurumda değil. Hiçbirine aldırış etmiyorum. Yüzümü görüyorlar, kalbimi görmüyorlar” dedi. Nazan Ünal, bu sefer tamamen farklı bir konuyla gündeme geldi. Katıldığı programın ardından sosyal medyanın gücünü kullanarak kendine yeni bir iş imkânı yarattığı görüldü.

TİKTOK ÜZERİNDEN YAYIN YAPIYOR

TikTok platformu üzerinden canlı yayınlar yapmaya başlayan Nazan Ünal, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Üç çocuk annesi olan Ünal, bu yayınlar aracılığıyla gelir elde ederek yaşamını sürdürdüğünü aktardı. Takipçileriyle etkileşimde bulunan ve gelen soruları yanıtlayan Ünal’ın bir ajansla anlaşma yapması da dikkatlerden kaçmadı.